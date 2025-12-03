Mattarella | ' non attenuare passione giovani'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "I nostri giovani nutrono passione, sono appassionati, il problema è non fargliela attenuare questa passione nel corso del tempo da parte degli adulti". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i vincitori del 'Premio Leonardo' per l'anno 2025 con gli studenti vincitori dei Premi di Laurea. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: 'non attenuare passione giovani'

