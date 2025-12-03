Mattarella | ' Leonardo esempio di unione tra bellezza arte e rigore scientifico'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Leonardo, italiano ed europeo, è stato e rimane un'avanguardia della consapevolezza dell'importanza della ricerca scientifica e del gusto dell'arte e di quanto si tocchino e stiano insieme anche elementi che apparentemente a volte vengono interpretati come lontani: la bellezza dell'arte e il rigore scientifico. Questo è quello che in realtà caratterizza il nostro Paese". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i vincitori del 'Premio Leonardo' per l'anno 2025 con gli studenti vincitori dei Premi di Laurea. Al Capo dello Stato il presidente del Comitato Leonardo, Sergio Dompé, ha donato una copia del Codice Atlantico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: 'Leonardo esempio di unione tra bellezza arte e rigore scientifico'

