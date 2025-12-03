Matrix Laurence Fishburne e gli allenamenti | Tutto un dolore ogni singolo giorno

Il buon Morpheus della trilogia di Matrix, Laurence Fishburne, ammette che il dinamismo mostrato sullo schermo all'epoca gli costò parecchio in termini fisici. Ottimi allenatori, ma. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Matrix, Laurence Fishburne e gli allenamenti: "Tutto un dolore, ogni singolo giorno"

