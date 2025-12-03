Matlock stagione 2 aggiornamento importante dopo licenziamento di David Del Rio per accuse di aggressione
Aggiornamenti su Matlock stagione 2: novità, controversie e riprese. Il ritorno di Matlock sulla scena televisiva ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, soprattutto dopo la ripresa delle riprese e le recenti vicende legate al cast. Questo articolo analizza gli ultimi sviluppi della seconda stagione, le questionilegali emerse e le strategie adottate dalla produzione per continuare la narrazione. Stato attuale delle riprese e avvio della produzione. Nonostante le problematiche iniziali, la produzione di Matlock stagione 2 ha definitivamente ripreso le operazioni, come confermato da un post sui social di Leah Lewis, interprete di Sarah Franklin. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
Torna #Matlock da oggi su Paramount+ Dopo la sorprende prima stagione i rischi erano tanti, soprattutto per trovare l'equilibrio giusto tra le anime diverse. Ma col piglio deciso della sua protagonista e un pizzico di leggerezza la prova è superata. Al primo com - facebook.com Vai su Facebook
“Matlock 2”, intrecci tra le aule di tribunale - Dopo il successo della prima stagione, dal 30 novembre torna “ Matlock ” con protagonista l’avvocatessa detective Madeline, detta Matty (interpretata da Kathy Bates ), che decide di tornare a lavorare ... Da sorrisi.com
Matlock 2, dal 30 novembre su Paramount+ - Domenica 30 novembre esordisce anche in Italia la stagione 2 di Matlock, la serie su Paramount+ con Kathy Bates. Si legge su tvserial.it
Matlock Episodi Stagione 2 - Ricorrenti negli episodi precedenti, Aaron Harris (interprete di Alfie Kingston) e Sam Anderson (Edwin Kingston) sono promossi al cast regolare di Matlock in questa seconda stagione. Come scrive comingsoon.it