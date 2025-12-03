Mastella Noi di Centro | Leale a Fico ma sugli esterni in Giunta sono in profondo disaccordo

Tempo di lettura: 2 minuti “Immaginare che chi si è gettato nella mischia di una massacrante campagna elettorale, mettendoci la faccia e raccogliendo i consensi, sia a prescindere fuori dalla Giunta a favore di chi era comodamente in poltrona, è un’ingiustizia politica. La mia lealtà politica verso il presidente Fico resta intatta per ora e per dopo, ma lo stop per la Giunta a consiglieri e candidati mi vede in profondo e radicale disaccordo”, è quanto afferma in una nota il leader di Noi di Centro e sindaco di Benevento Clemente Mastella, all’indomani di una franca conversazione avuta con il presidente eletto della Regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella (Noi di Centro): “Leale a Fico, ma sugli esterni in Giunta sono in profondo disaccordo”

