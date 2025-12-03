Mastella a Fico | Escludere gli eletti dalla giunta è ingiusto Il primo passo in Campania del campo largo è un passo falso

Lo stop di Roberto Fico, per la giunta regionale, a consiglieri eletti e candidati è non solo politicamente sgrammaticato, ma alquanto ingiusto sotto il profilo etico e morale. È una forma distorta di darwinismo. La selezione naturale, in questo caso degli assessori, punisce chi ha il consenso: un assurdo. Un editto punitivo per chi si è gettato nella mischia di una massacrante campagna elettorale, mettendoci la faccia e raccogliendo i consensi: messa così è davvero un'ingiustizia politica. La mia lealtà verso il presidente Fico resta intatta per ora e per dopo, ma questa deriva, che ha un carattere bonapartista, mi vede in profondo e radicale disaccordo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mastella a Fico: "Escludere gli eletti dalla giunta è ingiusto. Il primo passo in Campania del campo largo è un passo falso"

