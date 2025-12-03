Marty Supreme il nuovo azzardo di Safdie con Timothée Chalamet

Figura eccentrica e magnetica del tennistavolo americano, Marty Reisman non è stato solo un campione, ma anche un un performer, un trickster, un uomo che trasformò lo sport in spettacolo e la propria vita in un gesto estetico. Elegante, vanitoso, abilissimo con la racchetta e con le parole, attraversò gli anni ’50 newyorkesi come un outsider destinato a lasciare un segno. Non stupisce che il regista Josh Safdie, attratto da personaggi che vivono sul confine instabile fra talento e autodistruzione, abbia scelto proprio lui come ispirazione per Marty Supreme, presentato in anteprima il 26 novembre 2025 al Torino Film Festival, nelle sale dal 22 gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

