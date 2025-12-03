Martusciello e Savastano FI | Il prossimo assessore al turismo abbia le competenze in materia e sappia valorizzare il comparto campano

Tempo di lettura: 2 minuti “Alla luce delle notizie circolate in merito alla possibile nomina del nuovo Assessore al Turismo della Regione Campania, desideriamo sottolineare l’importanza di compiere una scelta che valorizzi al massimo le potenzialità di un settore strategico per l’economia regionale. Il turismo in Campania rappresenta uno dei comparti più rilevanti, con 20,7 milioni di presenze nel 2023, un valore di 3,596 miliardi di euro di PIL, pari al 3,7% del totale regionale, e una filiera composta da oltre 60.000 imprese che operano nella ricettività, nei servizi, nei trasporti e nelle attività culturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Martusciello e Savastano (FI): “Il prossimo assessore al turismo abbia le competenze in materia e sappia valorizzare il comparto campano”

