Martina Voce vittima di tentato femminicidio a Oslo | al via processo contro l’ex Non mi interessano poi così tanto le cicatrici fisiche ma sto ancora lavorando su quelle mentali

La violenza esplose il 20 dicembre 2024: Mohit Kumar entrò nel punto vendita dove lei lavorava come store manager e la colpì alle spalle con un coltello. Dopo il primo fendente, continuò a infierire con decine di pugnalate al volto, alle braccia e al corpo. La giugulare venne recisa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Martina Voce, vittima di tentato femminicidio a Oslo: al via processo contro l’ex. «Non mi interessano poi così tanto le cicatrici fisiche, ma sto ancora lavorando su quelle mentali»

