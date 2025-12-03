Martina Voce accoltellata 30 volte dall' ex il racconto in aula davanti all' aggressore | Non ha avuto il coraggio di guardarla negli occhi

Martina Voce era al lavoro - a Oslo, in Norvegia - quando è stata brutalmente aggredita dall'ex fidanzato Mohit Kumar. Lui l'ha colpita ripetutamente con un coltello. Trenta volte.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Martina Voce accoltellata 30 volte dall'ex, il racconto in aula davanti all'aggressore: «Non ha avuto il coraggio di guardarla negli occhi»

News recenti che potrebbero piacerti

"#martinavoce" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

? È uscita la quinta puntata di VxL Highlights – Diamo voce ai diritti, la raccolta radiofonica e podcast dedicata agli artisti e alle canzoni premiate da Voci per la Libertà e Amnesty International Italia. Protagonista di questo episodio:Martina Attili, canti sta al pr - facebook.com Vai su Facebook

Martina Voce accoltellata 30 volte dall'ex, il racconto in aula davanti all'aggressore: «Non ha avuto il coraggio di guardarla negli occhi» - quando è stata brutalmente aggredita dall'ex fidanzato Mohit Kumar. Come scrive msn.com

Martina Voce racconta le coltellate dell’ex in Tribunale, il papà: “Lui non l’ha mai guardata negli occhi” - Al via a Oslo il processo a carico di Kumar Mohit, che un anno fa ha accoltellato l’ex fidanzata Martina Voce. Si legge su fanpage.it

Accoltellata dall’ex . La nuova vita di Martina. Al via il processo a Oslo - La 21enne fiorentina fu aggredita nel negozio dove lavorava in Norvegia "Probabilmente era solo geloso del fatto che io fossi riuscita ad andare avanti". Da msn.com