Martina Franca | il sindaco denuncia l’uso illecito della sua immagine per la creazione di un gruppo Gianfranco Palmisano è diventato Omarion Omarion

??Utilizzando illecitamente l’immagine della mia pagina, qualcuno ha creato un profilo attraverso il quale invia messaggi in cui annuncia la formazione di un gruppo Whatsapp invitando all’adesione.??Chiunque riceva messaggi, richieste di amicizia o di interazione è invitato vivamente a non rispondere. Potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa.?Provvederò ad effettuare le segnalazioni del caso e a valutare le azioni necessarie a tutela dei cittadini e della mia immagine. L'articolo Martina Franca: il sindaco denuncia l’uso illecito della sua immagine per la creazione di un gruppo Gianfranco Palmisano è diventato Omarion Omarion proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: il sindaco denuncia l’uso illecito della sua immagine per la creazione di un gruppo Gianfranco Palmisano è diventato Omarion Omarion

