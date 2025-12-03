Martin scorsese e netflix lanciano una nuova serie sui casinò di las vegas a 30 anni dal suo film da 116 milioni
L’industria cinematografica e televisiva si allinea ai recenti sviluppi del regista e produttore Martin Scorsese, che ha annunciato un nuovo progetto destinato a Netflix. Si tratta di una serie originale ambientata nel contesto attuale di Las Vegas, distinta dal suo film del 1995 Casino. Questo nuovo progetto, con otto episodi commissionati dalla piattaforma streaming, si concentra sulle dinamiche attuali del mondo dei casinò fondato su personaggi e ambientazioni moderne e rischiose. concezione e produzione della nuova serie. Scorsese è coinvolto come produttore esecutivo attraverso Sikelia Productions, incaricato di sviluppare una narrazione che esplora l’universo del gioco d’azzardo in una versione contemporanea e più spietata rispetto al passato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
