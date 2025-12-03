Marsilio incontra il ministro Crosetto sulla ferrovia Roma-Pescara | Asse strategico per la mobilità militare

La linea ferroviaria Roma Pescara è "infrastruttura strategica per la mobilità militare e il rafforzamento della presenza dell’Esercito in Abruzzo". Lo ha detto il governatore Marco Marsilio, che nella mattinata di mercoledì 3 dicembre ha incontrato, nella sede del ministero della Difesa, il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

