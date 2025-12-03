Marquez verso il 2026 | caccia al 10° titolo e duello con Rossi anche fuori dalla pista

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nove volte iridato lavora già a pieno regime per tornare al top dopo l’infortunio. Nel mirino ci sono la decima corona e il progetto di un team per far crescere i campioni di domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marquez verso il 2026 caccia al 10176 titolo e duello con rossi anche fuori dalla pista

© Gazzetta.it - Marquez verso il 2026: caccia al 10° titolo e duello con Rossi anche fuori dalla pista...

Contenuti che potrebbero interessarti

marquez verso 2026 cacciaMarquez verso il 2026: caccia al 10° titolo e duello con Rossi anche fuori dalla pista... - Nel mirino ci sono la decima corona e il progetto di un team per far crescere i campioni di domani ... Da msn.com

Marc Marquez avverte: “Nel 2026 gli avversari si faranno sotto e dovremo fare attenzione. Su Bagnaia…” - Marc Marquez si sta godendo le meritate vacanze dopo il nono titolo iridato conquistato nella sua carriera. Riporta oasport.it

Alex Marquez guiderà una Ducati ufficiale nel 2026: "Ricompensa per me e il team" - "I risultati ottenuti quest'anno, e nelle scorse stagioni, ci hanno portati ad ottenere questo grande traguardo. Da tuttosport.com

Motogp: Alex Marquez nel 2026 con una Ducati ufficiale - Alex Marquez correra' nella prossima stagione della Motogp con una Ducati Desmosedici GP Factory, ovvero una rossa ufficiale, con la livrea del team Gresini. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Marquez Verso 2026 Caccia