Marocchino promuove una rivoluzione tattica c’entra Yildiz | Bocciato l’esperimento Koopmeiners Il commento anche sul centrocampo

Marocchino attacca la mediana: troppa staticità. Koopmeiners difensore non serve, la squadra deve adattarsi al prestigiatore Yildiz. Domenico Marocchino, ex calciatore e opinionista, ha analizzato la Juventus vista in Coppa Italia contro l’ Udinese, concentrandosi sui problemi strutturali. Marocchino ha sentenziato che il centrocampo della Juve è come il divano di casa sua. L’ex centrocampista ha spiegato che la metafora si basa sulla mancanza di dinamismo: i centrocampisti sono troppo fermi rispetto ai giocatori dinamici degli altri club. La manovra si riduce a dare la palla a Kenan Yildiz e sperare che la risolva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

