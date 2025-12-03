Mario Roggero pena ridotta in appello per gioielliere che uccise due ladri Salvini | Legge legittima difesa sia più chiara

La Corte d’assise d’Appello di Torino ha parzialmente riformato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, che sparò e uccise due ladri durante una rapina. La Corte ha condannato Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione a fronte dei 17 anni di carcere ai quali era stato condannato con la sentenza di primo grado. Nei confronti di Roggero, oggi 72enne, l’accusa di omicidio volontario plurimo e tentato omicidio per aver sparato a due rapinatori che, nell’aprile del 2021, fecero irruzione nel suo negozio. L’uomo, utilizzando una pistola che aveva in negozio, aveva esploso i colpi fuori dalla gioielleria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mario Roggero, pena ridotta in appello per gioielliere che uccise due ladri. Salvini: “Legge legittima difesa sia più chiara”

