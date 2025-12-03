Mario Roggero condannato | il gioielliere uccise due rapinatori sentenza durissima

È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La condanna è a 14 anni e 10 mesi di carcere, in primo grado ad Asti era stata inflitta una pena di 17 anni. "Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, poi vedremo cosa succederà in Cassazione": il gioielliere piemontese ha parlato ai cronisti dopo la condanna per il duplice omicidio di due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo). In primo grado, ad Asti, la pena era stata di 17 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mario Roggero condannato: il gioielliere uccise due rapinatori, sentenza durissima

