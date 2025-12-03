Mario kart world riceve aggiornamento rivoluzionario per un’esperienza di gioco migliorata

In occasione delle festività natalizie, il videogioco Mario Kart World ha ricevuto un aggiornamento di dimensioni rilevanti, che introduce numerose novità e miglioramenti. Questo intervento si inserisce tra gli interventi più significativi dell’ultimo periodo, confermando l’impegno di Nintendo nel perfezionare questa esperienza di gioco e offrire ai giocatori nuove opportunità di divertimento. mario kart world aggiornamento 1.4.0: un pacchetto pieno di innovazioni. disponibile al download. L’ultima versione del gioco, Versione 1.4.0, è già accessibile ai giocatori e si distingue per la sua ampiezza di contenuti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mario kart world riceve aggiornamento rivoluzionario per un’esperienza di gioco migliorata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mercato Centrale Torino. . I biglietti per la Mario Kart Night del 13 dicembre stanno andando veloci! ? Vivi una serata di gare, musica e sfide epiche insieme a NOVO: prenota ora il tuo posto e non restare fuori! - facebook.com Vai su Facebook

Mario Kart World: disponibile l’aggiornamento 1.4.0 con tante novità e fix - 0: nuove funzioni, modifiche ai tracciati e numerosi fix. vgmag.it scrive

Mario Kart World ha ricevuto il nuovo update 1.4.0 che modifica vari aspetti su piste e oggetti - Nintendo ha pubblicato un grosso aggiornamento per Mario Kart World, che porta il software alla versione 1. Come scrive multiplayer.it

Mario Kart World si aggiorna alla versione 1.4.0 - 0 di Mario Kart World, un pacchetto ricco di novità che introduce gli Oggetti Personalizzati, modifica la struttura di diversi tracciati e risolve un ... techgaming.it scrive

Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, effetto Black Friday: il prezzo scende - Per la giornata del Black Friday, il prezzo è sceso a 449,90 euro su eBay, sfruttando il codice promozionale PSPRCYBER ... Segnala hdblog.it

Bundle Nintendo Switch 2 con Mario Kart World: grande offerta eBay con il codice promo - Nintendo Switch 2, in bundle con il nuovo Mario Kart World, è in offerta su eBay: risparmia con il codice promo a tempo limitato. Riporta telefonino.net

Nintendo Switch 2 con Mario Kart World: il regalo di Natale più desiderato in offerta Cyber Monday - La nuova Nintendo Switch 2 sarà certamente tra gli oggetti del desiderio più gettonati tra gli appas ... Da hdblog.it