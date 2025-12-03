Mario Kart World è stato pubblicato l’update 1.40 che modifica la gestione di piste e oggetti

L’ aggiornamento 1.4.0 di Mario Kart World, pubblicato il 3 dicembre, rappresenta il primo vero segnale di svolta nel supporto post-lancio del titolo. Nintendo interviene su due fronti spesso criticati fin dal debutto: la gestione degli oggetti e la struttura dell’open world, affinando la formula e recependo apertamente i back dei giocatori. La novità più immediata è l’introduzione dei Custom Item, che permette di scegliere quali oggetti debbano comparire nelle casse di VS Race, Balloon Battle e Coin Runners. La funzione è attivabile anche nel multiplayer, così da fissare regole condivise per le stanze online o in wireless. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Mario Kart World, è stato pubblicato l’update 1.4.0 che modifica la gestione di piste e oggetti

