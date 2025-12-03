Mariconda celebra Eduardo Scarpetta | al via il primo murale del quartiere

Salernotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanta curiosità a Mariconda: sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione del primo murale monumentale del quartiere, dedicato a Eduardo Scarpetta, maestro della comicità napoletana e figura cardine della tradizione teatrale. L’intervento apre ufficialmente il progetto “Eduardo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

mariconda celebra eduardo scarpettaSalerno: Mariconda celebra Eduardo Scarpetta: al via il primo murale del quartiere - Cultura: Nel cuore del quartiere di Mariconda nasce un nuovo colore: quello della memoria e dell’identità culturale. Riporta cilentonotizie.it

mariconda celebra eduardo scarpettaSalerno, il quartiere Mariconda celebra Eduardo Scarpetta con un murale - Nel cuore del quartiere di Mariconda nasce un nuovo colore: quello della memoria e dell’identità culturale. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mariconda Celebra Eduardo Scarpetta