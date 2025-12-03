Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo a Belve e si commuove | Gli chiederei se ha sofferto | VIDEO

Ospite dell’ultima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 2 dicembre, Maria De Filippi ha ricordato Maurizio Costanzo con la voce rotta dal pianto. La conduttrice di punta delle reti Mediaset ha accettato di sottoporsi alle domande di Francesca Fagnani dopo aver fatto parte del cast dell’ultima edizione della trasmissione Rai. Alla consueta domanda “Che belva si sente?”, Maria De Filippi ha risposto ironicamente “Maria De Filippi”. Per quanto riguarda una “belvata” fatta nella sua vita, invece, la conduttrice ha ricordato quando ha rubato dell’argento da casa sua per pagare delle multe. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo a Belve e si commuove: “Gli chiederei se ha sofferto” | VIDEO

Scopri altri approfondimenti

