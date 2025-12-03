Maria De Filippi ricorda il marito Costanzo in lacrime | Ecco cosa vorrei chiedergli

In genere è lei che fa le domande e conduce i suoi ospiti alle loro confessioni, a volte al riso e a volte pianto. Stavolta invece è stata Francesca Fagnani ad addomesticare la “belva” Maria De Filippi fino alle lacrime. La conduttrice e volto storico di Mediaset è tornata nello studio di Belve e questa volta ha accettato di confrontarsi con alcune delle domande più iconiche della giornalista. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Maria De Filippi ricorda il marito Costanzo in lacrime: “Ecco cosa vorrei chiedergli”

Argomenti simili trattati di recente

Tanti auguri a Maria De Filippi La conduttrice e autrice televisiva compie 64 anni - facebook.com Vai su Facebook

Maria De Filippi in lacrime a "Belve": «Vorrei riportare in vita Maurizio Costanzo per chiedergli se ha sofferto» Vai su X

Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo a Belve e si commuove: "Gli chiederei se ha sofferto" | VIDEO - La conduttrice è stata ospite dell'ultima puntata del programma di Francesca Fagnani ... Si legge su tpi.it

Maria De Filippi ricorda Costanzo e si commuove a Belve: “Gli chiederei se ha sofferto” - Commossa e con la voce rotta dal pianto, De Filipp i ricorda il marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023. itacanotizie.it scrive

Belve, Maria De Filippi si racconta, dalla "belvata" a Maurizio Costanzo - Ospite di Francesca Fagnani nell’ultima puntata, la conduttrice di Amici e di C’è posta per te si è confessata e ha individuato con chiarezza chi riporterebbe in vita “Che belva mi sento? Riporta tg24.sky.it

“Non so se all’ultimo ha sofferto”: Maria De Filippi in lacrime a Belve, il pensiero più doloroso su Maurizio Costanzo - Maria De Filippi si lascia andare a Belve ricordando Maurizio Costanzo e il dubbio che la accompagna da anni. Scrive donnaglamour.it

Maria De Filippi parla degli ultimi istanti di vita di Maurizio Costanzo: le sue parole commuovono - La domanda che tormenta Maria De Filippi: il ricordo più doloroso dell'indimenticabile marito Maurizio Costanzo. Come scrive donnapop.it

Maria De Filippi: il momento di fragilità in tv per i genitori e Costanzo, le immagini - Una versione inedita di Maria De Filippi commossa ha spiazzato tutti in televisione. Lo riporta newsmondo.it