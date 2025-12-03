Maria De Filippi le lacrime a Belve | Riporterei in vita Maurizio Costanzo per chiedergli se ha sofferto

Ospite di Francesca Fagnani, Maria De Filippi ha parlato di quando rubò l'argenteria di casa. Poi il ricordo commosso del marito.

maria de filippi le lacrime a belve riporterei in vita maurizio costanzo per chiedergli se ha sofferto

© Gazzetta.it - Maria De Filippi, le lacrime a Belve: "Riporterei in vita Maurizio Costanzo per chiedergli se ha sofferto"

maria de filippi lacrimeMaria De Filippi in lacrime a Belve: «Riporterei in vita Maurizio Costanzo e gli chiederei solo se ha sofferto» - Martedì 2 dicembre 2025, Belve ha chiuso la stagione con un momento destinato a restare nella memoria del pubblico. Come scrive msn.com

