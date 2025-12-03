Maria De Filippi in lacrime a Belve le parole su Maurizio Costanzo commuovono

Tvzap.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Vorrei chiederlo a Maurizio Costanzo”. Maria De Filippi in lacrime a “Belve”: parole che commuovono tutti – L’ultima puntata di Belve ha segnato un punto di svolta nella narrazione televisiva italiana, offrendo al pubblico una sequenza di grande impatto emotivo. Protagonista della serata è stata Maria De Filippi, storica conduttrice Mediaset, che in questa occasione ha accettato di rispondere alle domande di Francesca Fagnani, lasciando spazio a una vulnerabilità raramente mostrata in pubblico. “Vorrei chiederlo a Maurizio Costanzo”. Maria De Filippi in lacrime a “Belve”: parole che commuovono tutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

maria de filippi in lacrime a belve le parole su maurizio costanzo commuovono

© Tvzap.it - Maria De Filippi in lacrime a “Belve”, le parole su Maurizio Costanzo commuovono

