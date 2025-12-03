Maria De Filippi a Belve | il furto dell’argenteria poi si commuove su chi riporterebbe in vita

‘Che belva mi sento? Maria De Filippi’. Nella puntata di Belve del 2 dicembre, Maria De Filippi ha finalmente abbandonato il ruolo di complice e spettatrice per sedersi sullo sgabello più temuto della tv italiana. Francesca Fagnani la stuzzica subito: “Che belva si sente?”. «Io la seguo ed ho visto che tanti pensavano a questa domanda. Che Belva mi sento? Maria De Filippi», ha esordito la conduttrice di Amici e Uomini e Donne, e Fagnani ha chiosato senza indugi: «Perché è la più feroce di tutti. È un bell’animale». La “belvata” che racconta: rubare l’argenteria per pagare le multe. La conduttrice racconta un episodio inedito, la “belvata” che rivendica: quando, da ragazza, rubò alcuni pezzi dell’argenteria di casa per pagare le multe accumulate con la sua Vespa 50. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Maria De Filippi a Belve: il furto dell’argenteria, poi si commuove su chi riporterebbe in vita

