Marco Tullio Giordana illumina Il fu Mattia Pascal | Agrigento applaude il ritorno del suo Pirandello

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di grande teatro su un palcoscenico polivalente, quello del Palacongressi che ieri sera ha celebrato Luigi Pirandello. L’adattamento de “Il fu Mattia Pascal”, firmato da Marco Tullio Giordana con Geppy Gleijeses, ha confermato anche ad Agrigento il successo ottenuto nelle oltre 70. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Marco Tullio Giordana Illumina