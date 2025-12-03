Marche quali sono le scuole migliori? La classifica Eduscopio 2025
Ancona, 3 dicembre 2025 – Da oggi è online la nuova edizione 2025 della piattaforma digitale gratuita Eduscopio.it della Fondazione Agnelli, con dati aggiornati sulle scuole superiori, ossia le secondarie di II grado, che permettono di capire quali di esse meglio preparino agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio. Cos’è Eduscopio. Il portale, nato nel 2014, si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso dopo la terza media. Le analisi e i confronti di Eduscopio si riferiscono a due compiti educativi fondamentali: la capacità dei licei, ma anche degli istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari;. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
