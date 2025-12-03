“E’ un grande piacere accogliervi nell’Aula del Consiglio regionale per un’esperienza che certamente vi sarà utile nel vostro percorso di formazione”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha salutato i trenta studenti della Scuola di Giurisprudenza dell’ Università degli studi di Camerino (Macerata) presenti nell’Aula assembleare negli spazi dedicati al pubblico. Gli studenti. Gli studenti, accompagnati in questa visita dalla direttrice della Scuola, Lucia Ruggeri, dalle docenti Anna Cardellini e Cinzia Di Paolo e dalla responsabile della Segreteria didattica, Michela Sgriscia, hanno poi assistito ad una parte dei lavori consiliari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, Consiglio: il presidente ha incontrato gli studenti UniCam