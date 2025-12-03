Marche Consiglio | il presidente ha incontrato gli studenti UniCam

Lapresse.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“E’ un grande piacere accogliervi nell’Aula del Consiglio regionale per un’esperienza che certamente vi sarà utile nel vostro percorso di formazione”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha salutato i trenta studenti della Scuola di Giurisprudenza dell’ Università degli studi di Camerino (Macerata) presenti nell’Aula assembleare negli spazi dedicati al pubblico. Gli studenti. Gli studenti, accompagnati in questa visita dalla direttrice della Scuola, Lucia Ruggeri, dalle docenti Anna Cardellini e Cinzia Di Paolo e dalla responsabile della Segreteria didattica, Michela Sgriscia, hanno poi assistito ad una parte dei lavori consiliari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

marche consiglio il presidente ha incontrato gli studenti unicam

© Lapresse.it - Marche, Consiglio: il presidente ha incontrato gli studenti UniCam

Scopri altri approfondimenti

marche consiglio presidente haIl Consiglio regionale Marche approva il rendiconto del 2024 - Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato il rendiconto 2024 della Regione, che chiude con un risultato di amministrazione di 893,6 milioni di euro e un disavanzo disponibile di 49,7 milioni. Segnala ansa.it

marche consiglio presidente haConsiglio Marche boccia odg del Pd sul rispetto dei tempi Pnrr - Il Consiglio regionale delle Marche ha bocciato un ordine del giorno presentato dal consigliere regionale del Pd, Maurizio Mangialardi, che chiedeva alla giunta di "impegnarsi a garantire che le opere ... ansa.it scrive

marche consiglio presidente haPresidente Pasqui incontra studenti Unicam in Consiglio Marche - Il presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha ricevuto una delegazione di studenti della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino. Riporta msn.com

marche consiglio presidente haMarche, a Sofia Raffaeli il ‘Picchio d’oro’ - La Regione Marche assegnerà il Picchio d'Oro 2025 alla ginnasta Sofia Raffaeli, la campionessa del mondo e olimpica marchigiana, di Chiaravalle, ... Si legge su lapresse.it

marche consiglio presidente haRegione Marche, scontro in consiglio: FdI attacca l’opposizione sul Medio Oriente - **i**Tensioni in Consiglio regionale durante la discussione delle mozioni presentate dalle opposizioni sul conflitto in Medio Oriente. Scrive veratv.it

marche consiglio presidente haCisl Marche sceglie di fare il consiglio generale nella casa della Comunità don Tonucci - È stata la casa della comunità "don Paolo Tonucci" di Fano ad accogliere ieri il consiglio generale della Cisl ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marche Consiglio Presidente Ha