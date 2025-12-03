Marche a Sofia Raffaeli il ‘Picchio d’oro’
La Regione Marche assegnerà il Picchio d’Oro 2025 alla ginnasta Sofia Raffaeli, la campionessa del mondo e olimpica marchigiana, di Chiaravalle, individualista della Nazionale di ginnastica ritmica italiana, atleta delle Fiamme Oro e rappresentante della Ginnastica Fabriano. Sofia Raffaeli. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha ottenuto la medaglia di bronzo, la prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale. È la prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo nella ginnastica ritmica, è campionessa mondiale all-around 2023, vicecampionessa nel 2023 e bronzo nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Giornata delle Marche 2025, il Picchio d’oro a Sofia Raffaeli - facebook.com Vai su Facebook
Marche, a Sofia Raffaeli il ‘Picchio d’oro’ - La Regione Marche assegnerà il Picchio d'Oro 2025 alla ginnasta Sofia Raffaeli, la campionessa del mondo e olimpica marchigiana, di Chiaravalle, ... Da lapresse.it
A Sofia Raffaeli il Picchio d’Oro 2025 della Regione Marche - La ginnasta di Chiaravalle è “atleta esemplare, espressione di valori morali e sportivi”. msn.com scrive
Regione Marche, Picchio d’Oro 2025 a Sofia Raffaeli per i successi nella ginnastica ritmica - La Commissione guidata da Renzo Marinelli ha scelto la campionessa di Chiaravalle, medagliata olimpica e mondiale, con consegna del riconoscimento il 10 dicembre a Senigallia ... Scrive lanuovariviera.it
Picchio d'oro della Regione Marche alla ginnasta Sofia Raffaeli - La Regione Marche assegnerà il Picchio d'Oro 2025, massimo riconoscimento regionale, alla ginnasta Sofia Raffaeli, marchigiana di Chiaravalle (Ancona), campionessa del mondo, bronzo olimpico a Parigi ... Si legge su ansa.it
Picchio d'Oro 2025 a Sofia Raffaeli, la consegna alla Giornata delle Marche. Acquaroli: «I suoi traguardi ispirano i giovani» - La Regione Marche assegnerà il Picchio d'Oro 2025 alla ginnasta Sofia Raffaeli, la campionessa del mondo e olimpica marchigiana, di Chiaravalle, individualista della Nazionale ... Come scrive msn.com
Sofia Raffaeli svela il futuro: “Torno nelle mie Marche, mi allenerò a Fabriano. A Rio l’oro più importante” - Non so ancora cosa accadrà quando rientrerò, ma prenderò le decisioni insieme al presidente e alle persone che mi vogliono bene, per migliorare sempre ... Da ilrestodelcarlino.it