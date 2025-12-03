Marc Marquez | La mia priorità è il recupero fisico ho ancora voglia di vincere

Marc Marquez è stato senza dubbio il dominatore dell’ultimo Mondiale di MotoGP. Il connubio con la Ducati GP25 è stato tale da chiudere con grande anticipo la questione e potessi permettere di saltare gli ultimi round per recuperare al meglio dopo l’incidente del GP di Indonesia. Ne ha parlato il Cabroncito, a margine della presentazione di un docufilm (Volver) a lui dedicato. “ Mi sto riprendendo bene. Se non ci saranno battute d’arresto, se farò tutto bene e seguirò i consigli, non ci saranno imprevisti. Devo rinunciare alle vacanze perché devo dare priorità al recupero. Ma continuerò a lavorare per essere in buona forma per l’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez: “La mia priorità è il recupero fisico, ho ancora voglia di vincere”

