Maratona | primo record La ’mezza’ è già sold-out
Ottimo riscontro per la mezza maratona di domenica 14 che dall'anno scorso affianca la tradizionale Maratona di Reggio Emilia. Gli organizzatori avevano posto un numero massimo di iscrizioni pari a 1000, anche per valutare la risposta del mondo podistico nazionale. Hanno dato la conferma già in 1.100 e le iscrizioni alla "gara dimezzata" che ha sempre tanto fascino tra gli adepti non obbligandoli ad una preparazione massacrante, sono state ufficialmente chiuse. Dei 1.100 sicuramente qualcuno mancherà per vari motivi, ma in questo modo la quota 1.000 di partenti alla Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite, è garantita.
