Mantova modificati i canti di Natale Tolto qualsiasi riferimento a Gesù

Professare la religione cristiana sta diventando arduo. In Italia e in Europa. Quello che, solo dieci, quindici anni fa, sarebbe apparso come una boutade clamorosa, oggi corrisponde a una triste realtà. Dopo i casi, puntualmente raccontati dal nostro quotidiano, delle canzoni storpiate e dei presepi cancellati o modificati ad hoc, ecco giungere un nuovo caso dalla provincia lombarda. “Ormai siamo di fronte a un'epidemia, folle, di censura del Natale in tutta Italia – ha sottolineato Alessandra Cappellari, consigliere regionale Lega della Lombardia e Silvia Sardone, vice segretario della Lega - Si moltiplicano episodi allucinanti e preoccupanti di canti di Natale modificati nelle scuole togliendo qualsiasi riferimento a Gesù e in generale alla cristianità”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mantova, modificati i canti di Natale. Tolto qualsiasi riferimento a Gesù

