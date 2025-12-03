Manovra vicina l’intesa con le banche Ma opzione donna non si allarga

Stop all’ampliamento della platea di " Opzione donna " e della detassazione dei contratti. Accordo vicino, invece, sul nuovo contributo chiesto a banche e assicurazioni per far quadrare i conti della manovra. Nel frattempo, l’ Ocse rivede al ribasso non solo le stime del Pil per l’Italia, portando la crescita del Paese allo 0,5% nel 2025, ma anche quelle del deficit che, a fine anno, dovrebbe attestarsi al 2,9%, consentendo di fatto all’Italia di chiudere la procedura di infrazione aperta dall’Ue con un anno di anticipo. Positive anche le notizie che arrivano dal mercato del lavoro, con un nuovo record del tasso di occupazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manovra, vicina l’intesa con le banche. Ma opzione donna non si allarga

Approfondisci con queste news

Tutte le Piazze dello #scioperogenerale di domani, 28 novembre! Trova quella più vicina a te e unisciti ai cortei per dire NO ALLA FINANZIARIA DI GUERRA e alla legge di bilancio 2026 del governo Meloni, una vera e propria manovra di guerra… Vai su X

Manovra, la maggioranza vicina all'intesa su affitti brevi, Isee e dividendi - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, vicina l’intesa con le banche. Ma opzione donna non si allarga - Accordo vicino, invece, sul nuovo contributo chiesto a banche e assicurazioni per far quadrare i conti della ... Secondo quotidiano.net

Manovra, accordo più vicino con le banche. Doppia retromarcia sull’oro - Nella legge di bilancio non ci sarà un ulteriore aumento dell’Irap, si agisce sulle perdite deducibili. Secondo repubblica.it

Manovra 2026, banche e governo verso accordo anche sull'Irap: come cambia la tassazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, banche e governo verso accordo anche sull'Irap: come cambia la tassazione ... Secondo tg24.sky.it

Manovra di bilancio: verso l'intesa con le banche, Bce valuta su oro - Il governo e le banche sono vicini a trovare un'intesa da cui ricavare parte delle risorse da destinare alle coperture necessarie a sostenere le ... Si legge su iltempo.it

Manovra, vicino accordo con banche, evitato nuovo aumento Irap - Sarebbe sostanzialmente chiuso l'accordo fra governo e banche sulla manovra, mentre sembra vicino anche quello sulle assicurazioni. Come scrive msn.com

Banche e Governo verso l’intesa per la Manovra, Irap +2% e anticipo sulle Dta - Vicino l’accordo tra Governo e banche sul contributo degli istituti alla Manovra: l’Irap aumenterà solo del 2%, altro intervento sulle Dta ... Scrive quifinanza.it