Manovra vicina l’intesa con le banche Ma opzione donna non si allarga

Quotidiano.net | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stop all’ampliamento della platea di " Opzione donna " e della detassazione dei contratti. Accordo vicino, invece, sul nuovo contributo chiesto a banche e assicurazioni per far quadrare i conti della manovra. Nel frattempo, l’ Ocse rivede al ribasso non solo le stime del Pil per l’Italia, portando la crescita del Paese allo 0,5% nel 2025, ma anche quelle del deficit che, a fine anno, dovrebbe attestarsi al 2,9%, consentendo di fatto all’Italia di chiudere la procedura di infrazione aperta dall’Ue con un anno di anticipo. Positive anche le notizie che arrivano dal mercato del lavoro, con un nuovo record del tasso di occupazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

manovra vicina l8217intesa con le banche ma opzione donna non si allarga

© Quotidiano.net - Manovra, vicina l’intesa con le banche. Ma opzione donna non si allarga

Approfondisci con queste news

manovra vicina l8217intesa bancheManovra, vicina l’intesa con le banche. Ma opzione donna non si allarga - Accordo vicino, invece, sul nuovo contributo chiesto a banche e assicurazioni per far quadrare i conti della ... Secondo quotidiano.net

manovra vicina l8217intesa bancheManovra, accordo più vicino con le banche. Doppia retromarcia sull’oro - Nella legge di bilancio non ci sarà un ulteriore aumento dell’Irap, si agisce sulle perdite deducibili. Secondo repubblica.it

manovra vicina l8217intesa bancheManovra 2026, banche e governo verso accordo anche sull'Irap: come cambia la tassazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, banche e governo verso accordo anche sull'Irap: come cambia la tassazione ... Secondo tg24.sky.it

manovra vicina l8217intesa bancheManovra di bilancio: verso l'intesa con le banche, Bce valuta su oro - Il governo e le banche sono vicini a trovare un'intesa da cui ricavare parte delle risorse da destinare alle coperture necessarie a sostenere le ... Si legge su iltempo.it

manovra vicina l8217intesa bancheManovra, vicino accordo con banche, evitato nuovo aumento Irap - Sarebbe sostanzialmente chiuso l'accordo fra governo e banche sulla manovra, mentre sembra vicino anche quello sulle assicurazioni. Come scrive msn.com

manovra vicina l8217intesa bancheBanche e Governo verso l’intesa per la Manovra, Irap +2% e anticipo sulle Dta - Vicino l’accordo tra Governo e banche sul contributo degli istituti alla Manovra: l’Irap aumenterà solo del 2%, altro intervento sulle Dta ... Scrive quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Vicina L8217intesa Banche