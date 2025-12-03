Per rassicurare sui nuovi benefici che porterà la nuova legge di bilancio 2026, il premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sono intervenuti all’assemblea di Confimi industria. Come ha ricordato il presidente del Consiglio nel suo messaggio, “la manovra economica per il 2026 consente all’Italia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo già nel prossimo anno, senza però rinunciare a perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati fin dal nostro insediamento. E uno di questi è il sostegno alle imprese e a chi produce e crea ricchezza e occupazione in Italia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Manovra, Giorgetti a Confimi industria: Abbiamo lavorato per incrementare i redditi reali, tagliando il cuneo fiscale”