Manovra 2026 Meloni | Usciamo da procedura deficit senza rinunciare a obiettivi
“ La manovra economica per il 2026 consente all’Italia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo già nel prossimo anno, senza però rinunciare a perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati fin dal nostro insediamento. E uno di questi è il sostegno alle imprese e a chi produce e crea ricchezza e occupazione in Italia”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato all’assemblea di Confimi Industria. Meloni ricorda gli interventi per le imprese. “Con questa legge di bilancio – ricorda Meloni, elencando gli interventi per le imprese – reintroduciamo il super e l’iper-ammortamento, due strumenti molto apprezzati dalle imprese e particolarmente efficaci per sostenere gli investimenti nell’innovazione e nella transizione ecologica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
