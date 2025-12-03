Manna | Napoli più completo Lucca crescerà Lukaku da gestire con calma

"> Le parole del ds a Italia Uno prima di Napoli-Cagliari Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Italia Uno poco prima del match di Coppa Italia contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni, riportate da Napoli Magazine, tracciano il quadro di una squadra in crescita e di un progetto che guarda ai prossimi mesi con ambizione e pragmatismo. Secondo Manna, il Napoli attuale è «più completo rispetto all’anno scorso», anche se servirà tempo per vedere tutti gli innesti pienamente integrati: «Si stanno inserendo, ci vuole pazienza». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Manna: «Napoli più completo. Lucca crescerà, Lukaku da gestire con calma»

News recenti che potrebbero piacerti

VERSO NAPOLI-CAGLIARI, PER CONTE TURNOVER RIDOTTO ALL'OSSO - Il ds Manna: "Gilmour e de Bruyne torneranno a febbraio, Anguissa un po' prima. Sul mercato cercheremo di farci trovare pronti" Vai su Facebook

Verso Napoli-Cagliari, per Conte turnover ridotto all'osso - Il ds Manna: "Gilmour e de Bruyne torneranno a febbraio, Anguissa un po' prima. Sul mercato cercheremo di farci trovare pronti" @sscnapoli @TgrRai Vai su X

Napoli, Manna: “Normale vada trovata l’alchimia. Gli infortuni non sono un alibi” - Il big match dell’ottava giornata di Serie A si gioca al Diego Armando Maradona: il Napoli sfida l’Inter ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Napoli, Manna: “Nuovo centrocampista? Ci stiamo guardando intorno” - 2 contro il PSV, gli azzurri si sono rialzati in campionato con la vittoria sull’Inter e il pareggio contro il Como ... Scrive gianlucadimarzio.com

Manna aspetta Lukaku: "A breve tornerà in Italia: per il Napoli resta un leader" - L'attaccante si sta riprendendo da un grave infortunio e al momento si trova a casa, in Belgio. Secondo corrieredellosport.it

Napoli-Eintracht, Manna: «Nuovo centrocampista? Stiamo facendo delle valutazioni, ci faremo trovare pronti» - Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht, queste le sue parole: «Ci vuole pazienza e ambientamento per le ... Lo riporta ilmattino.it

Napoli, Manna: "Hojlund e McTominay fuori per precauzione, aspettiamo anche Lukaku" - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Torino: "Simeone ha un valore umano enorme come persona oltre a essere un grande calciatore ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Napoli, Manna: "De Bruyne ko? Saremo pronti sul mercato. Abbiamo migliorato le seconde linee" - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita, in Champions League, contro l'Eintracht Francoforte. Secondo tuttomercatoweb.com