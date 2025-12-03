Manna | I quarti di finale della Coppa Italia mancano a Napoli da cinque anni vogliamo vincere questa sera

3 dic 2025

Manna ha parlato alla viglia di Napoli -Cagliari, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Le sue parole su Lucca: « Sicuramente la squadra è più completa dopo il mercato, ci vuole più pazienza. Per cambiare da Udine a Napoli bisogna essere pronti e lavorare tutti i giorni. È un giocatore su cui abbiamo investito ». Le parole di Manna. Il direttore sportivo del Napoli ha proseguito parlando di Lukaku: « Sta lavorando per tornare, non dobbiamo avere fretta. Ha una grande struttura muscolare, ma siamo coperti. Aspettiamo Romelu con calma». Sugli obiettivi della squadra di Conte, invece:  «Noi lavoriamo per arrivare in corsa a marzo in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

