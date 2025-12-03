Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. A Mediaset, Giovanni Manna ha parlato prima della partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Le dichiarazioni del direttore sportivo del Napoli, prossimo avversario in Serie A della Juventus. NAPOLI – «Sicuramente la squadra è più completa, ci vuole più pazienza. Stanno giocando con continuità, cambiare da Udine a Napoli bisogna essere pronti e lavorare tutti i giorni. È un giocatore su cui abbiamo investito». LUKAKU – «Sta lavorando, non dobbiamo avere fretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Manna ammette: «Lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni. I quarti di Coppa Italia mancano da cinque anni». Poi svela questo sul rientro di Lukaku