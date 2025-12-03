Manifesting | esprimere a voce alta i propri desideri basta per far sì che si realizzino?
Manifestare i propri desideri basta a far sì che questi si realizzino? Con lo psicologo Merigo abbiamo parlato dell'ultimo trend di TikTok su forza di volontà, autoefficacia e realizzazione degli obiettivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Manifesting: esprimere a voce alta i propri desideri basta per far sì che si realizzino? - Con lo psicologo Merigo abbiamo parlato dell'ultimo trend di TikTok su forza di ... Secondo fanpage.it