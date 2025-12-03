Ogni giorno ingeriamo 2–3 kg di cibo, tra solidi e liquidi. Possiamo scegliere di mangiare di più o di meno; senza cibo e acqua possiamo sopravvivere 8–10 giorni. Ma senza respirare non viviamo più di due minuti. Non possiamo smettere di respirare perché l’ossigeno è il principale nutriente del corpo umano. Non troviamo l’ossigeno sulla tavola e quasi mai il gossip dietetico lo considera un nutriente, eppure ogni giorno compiamo circa 20.000 atti respiratori. Una carenza di ossigeno porta il corpo a decadere.. Può favorire infiammazione diffusa.. Riduce la capacità di dimagrire.. Per eliminare un solo grammo di grasso corporeo servono 2 litri di ossigeno. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Mangiare e respirare