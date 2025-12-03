Manfredini ripercorre la sua carriera | Dall’adozione alla Juventus fino al Chievo dei miracoli | vi racconto la mia storia

Manfredini, ex centrocampista cresciuto nel vivaio bianconero e protagonista negli anni 2000 con Chievo e Lazio si è raccontato a La GdS Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Christian Manfredini, ex esterno classe 1975 affermatosi in Serie A con Chievo e Lazio, ha raccontato le tappe più significative della sua vita calcistica e personale. Dall’adozione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Manfredini ripercorre la sua carriera: «Dall’adozione alla Juventus, fino al Chievo dei miracoli: vi racconto la mia storia»

