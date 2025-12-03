Manfredini ripercorre la sua carriera | Dall’adozione alla Juventus fino al Chievo dei miracoli | vi racconto la mia storia

Manfredini, ex centrocampista cresciuto nel vivaio bianconero e protagonista negli anni 2000 con Chievo e Lazio si è raccontato a La GdS Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Christian Manfredini, ex esterno classe 1975 affermatosi in Serie A con Chievo e Lazio, ha raccontato le tappe più significative della sua vita calcistica e personale. Dalladozione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

manfredini ripercorre sua carrieraManfredini si racconta ripercorrendo la sua carriera: «Razzismo? Pesanti no, ma ho un aneddoto. Lazio? Con Inzaghi e Tare facevamo questo» - Le sue parole tra il passato in biancoceleste e gli episodi di razzismo Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Christi ... Riporta lazionews24.com

manfredini ripercorre sua carrieraManfredini: “Ero amico di Eriberto, sono stato il primo a sapere del passaporto. Ci pensai un attimo” - it la sua carriera e svela il retroscena del passaporto di Luciano: "Dovevamo andare insieme alla Lazio, rimasi ... Scrive fanpage.it

