L'ex attaccante del Chievo dei miracoli, cresciuto nelle giovanili della Juve, si racconta: "La qualificazione in Coppa Uefa nel 2002 fu la ciliegina sulla torta. Eravamo una neopromossa e per due mesi e mezzo guardavamo tutti dall’alto verso il basso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Manfredini: "Il Chievo, il mio gol al Real, le scommesse con Tare e Inzaghi e quel tassista..."