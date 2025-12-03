Manfredini | Il Chievo il mio gol al Real le scommesse con Tare e Inzaghi e quel tassista
L'ex attaccante del Chievo dei miracoli, cresciuto nelle giovanili della Juve, si racconta: "La qualificazione in Coppa Uefa nel 2002 fu la ciliegina sulla torta. Eravamo una neopromossa e per due mesi e mezzo guardavamo tutti dall’alto verso il basso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Chrstian Manfredini racconta a Fanèage.it la sua carriera dagli inizi, passando dall'avventura al Chievo Verona oltre che all'approdo alla Lazio. - facebook.com Vai su Facebook