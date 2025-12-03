Mandello va sempre per presepi | quest' anno sono addirittura 19

Torna il tradizionale concorso “Andando per Presepi” promosso dall’Amministrazione comunale di Mandello del Lario.“L'iniziativa, che di anno in anno raccoglie l'entusiasmo della comunità, ha visto anche per l’edizione corrente una grande partecipazione. Dopo le bellissime opere ammirate nel 2024. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mandello va sempre per presepi: quest'anno sono addirittura 19 - Il tradizionale concorso indetto dall'Amministrazione comunale ha riscosso ancora una volta un grande successo. Come scrive leccotoday.it

Il classico presepe non è più di moda: è questa la nuova tendenza per quest’anno - C'è una nuova tendenza per quando riguarda il presepe e quest'anno quello classico non è più di moda: ecco con cosa sostituirlo. Segnala diregiovani.it

Guardate il presepe non branditelo - A questo pensavo vedendo ovunque i segni del presepe e, contemporaneamente, nei media riaffiorare anche quest’anno, per motivi diversi, le discussioni ... Lo riporta avvenire.it