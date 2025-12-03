Mancia per le tette delle ragazze | il messaggio sul bancone della caffetteria scatena le polemiche

"Mancia per le ferie e le tette delle ragazze". Fa discutere la scritta che campeggia - o forse campeggiava - sulla cassa d una caffetteria di Padova sopra un bicchierino di plastica da caffè. "Grazie, staff" si legge nel testo del messaggio di cui oggi scrive il Corriere del Veneto. Come qualche. 🔗 Leggi su Today.it

