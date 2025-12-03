Mancia per le ferie e le tette delle ragazze | il cartello sessista nella caffetteria di Padova

Open.online | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Mancia per le ferie e le tette delle ragazze. Grazie. Lo staff». È la scritta apparsa sulla cassa della «Pasticceria Nova» in centro a Padova sopra un bicchierino di plastica da caffè. Dentro c’erano anche delle banconote. Il Corriere del Veneto dice che alla cassa una delle ragazze spiega che serve a raccogliere le mance. Il titolare della caffetteria è il giovane imprenditore cinese Di Zhang Xuwu, che sdrammatizza: «Le ragazze scherzano con i clienti abituali e così per ridere hanno scritto questo biglietto. L’hanno esposto loro». Il biglietto. Le bariste però non devono lanciare una colletta per le ferie pagate, assicura l’imprenditore: «Ma no, sono in regola, volevano solo raccogliere un po’ di mance. 🔗 Leggi su Open.online

