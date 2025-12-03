Manageritalia ecco modello pilota per certificazione competenze comunicatori

(Adnkronos) – Palazzo Merulana a Roma ha ospitato questa mattina l’evento 'Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità', durante il quale Manageritalia ha presentato un innovativo modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, che vede la collaborazione di Saa – School of management dell’università di Torino, organizzazione universitaria riconosciuta da Accredia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com