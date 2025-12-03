Manageritalia ecco modello pilota per certificazione competenze comunicatori
(Adnkronos) – Palazzo Merulana a Roma ha ospitato questa mattina l’evento 'Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità', durante il quale Manageritalia ha presentato un innovativo modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, che vede la collaborazione di Saa – School of management dell’università di Torino, organizzazione universitaria riconosciuta da Accredia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Manageritalia, ecco modello pilota per certificazione competenze comunicatori - Presentato durante l’evento 'Governance della comunicazione professionale: competenze certificate e responsabilità' ... Secondo adnkronos.com
Manageritalia e SAA lanciano la certificazione dei professionisti della comunicazione - Mercoledì 3 dicembre, dalle ore 10, presso Palazzo Merulana in via Merulana 121 a Roma, Manageritalia presenterà l’innovativo modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori pro ... Lo riporta msn.com
Professioni, Manageritalia-Saa: ecco la certificazione per i comunicatori professionali - In un’epoca in cui la comunicazione è sempre più strategica per il successo di imprese, istituzioni e organizzazioni del terzo settore, prende ufficialmente il ... Si legge su notizie.tiscali.it
Manageritalia, un “patentino” per i 40mila comunicatori - Manageritalia, in collaborazione con la School of management dell’Università di Torino (riconosciuta da Accredia come organismo di certificazione in conformità alla norma UNI 11483:2021) lanciano un p ... Come scrive msn.com