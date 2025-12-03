Mamma ho perso l’aereo torna in sala per festeggiare i suoi 35 anni

Il classico natalizio per eccellenza- Mamma, ho perso l’aereo – torna nelle sale italiane dal 4 al 10 dicembre per festeggiare il suo trentacinquesimo anniversario. La versione restaurata in 4K consentirà un’esperienza ancora più immersiva. L’evento organizzato da Nexo Studios rientra nell’iniziativa “Back to cult”, che riporta in sala i grandi classici del passato. Gli spettatori sono invitati a presentarsi al cinema indossando un maglione di Natale e lì potranno fotografarsi accanto al poster celebrativo del film, per trasformare la visione in un momento di condivisione e festa. Inoltre, per accompagnare l’attesa fino al 4 dicembre, Nexo Studios ha creato una playlist natalizia ufficiale su Spotify che raccoglie brani di film natalizi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mamma, ho perso l’aereo torna in sala per festeggiare i suoi 35 anni

Approfondisci con queste news

Keeeevin!! Dal 4 al 10 dicembre vivi o rivivi sul grande schermo Mamma Ho Perso l’Aereo. In occasione del suo 35° anniversario torna nei The Space Cinema e se acquisti online per il 4 dicembre per te la pallina di Natale del film https://t - facebook.com Vai su Facebook

Mamma ho perso l’aereo torna al cinema per i suoi 35 anni: quando e dove vedere il film cult di Natale - Per festeggiare il 35esimo anniversario della sua uscita, Mamma ho perso l'aereo torna eccezionalmente al cinema dal 4 al 10 dicembre ... Da fanpage.it

“Mamma ho perso l’aereo” torna al cinema anche in Calabria - Il cult natalizio degli anni '90 "Mamma, ho perso l'aereo" celebra il 35° anniversario con una settimana di proiezioni speciali in versione 4K, dal 4 al 10 dicembre 2025 nelle sale italiane. Si legge su cn24tv.it

“Mamma, ho perso l’aereo”: il film cult del Natale torna al cinema a 35 anni dall’uscita - Un classico delle festività natalizie, una commedia senza tempo che ha fatto la storia, un appuntamento da condividere in famig ... latinatoday.it scrive

A 35 anni dall’uscita Mamma, ho perso l’aereo torna al cinema: ecco da quando - Mamma, ho perso l’aereo torna al cinema dal 4 al 10 dicembre 2025 con una versione restaurata in 4K. Scrive novella2000.it

Torna in sala “Mamma ho perso l’aereo” - Il Multisala Corso di Piacenza mette in programmazione "Mamma ho perso l'aereo", pellicola cult di ... Da piacenzasera.it

Mamma, ho perso l'aereo: il film al cinema a Milano e in Lombardia a 35 anni dall'uscita - Un classico delle feste, una commedia che ha fatto la storia, un appuntamento da condividere in famiglia: Mamma, ho perso l'aereo torna al cinema in 4K in occasione del suo 35° anniversario per una se ... Riporta mentelocale.it