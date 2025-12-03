Mamma ho perso l' aereo compie 35 anni Daniel Stern | Ecco perché non sarò agli eventi per l' anniversario

La star del cult di Chris Columbus anni '90 ha spiegato il motivo che l'ha spinto a decidere di non partecipare alle feste dedicate al film. Nonostante la continua popolarità del film anche a distanza di 35 anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, Daniel Stern ha dichiarato che non parteciperà agli eventi organizzati per l'anniversario di Mamma, ho perso l'aereo. L'attore ha spiegato di aver preso questa decisione perché ormai lontano dalle luci del mondo dello spettacolo e per nulla intenzionato a lasciare la tranquillità del luogo in cui vive. Daniel Stern non sarà agli eventi di Mamma, ho perso l'aereo "Non lascio la mia fattoria" ha dichiarato Stern "Non è un'offesa al film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mamma, ho perso l'aereo compie 35 anni, Daniel Stern: "Ecco perché non sarò agli eventi per l'anniversario"

Altre letture consigliate

A 35 anni dall’uscita, “Mamma ho perso l’aereo” torna al cinema con una proiezione speciale al Notorious di Piazza L’Unione Sarda a Cagliari, disponibile fino al 10 dicembre. #radiolina #mammahopersolaereo - facebook.com Vai su Facebook

A 35 anni dall’uscita Mamma, ho perso l’aereo torna al cinema: ecco da quando - Mamma, ho perso l’aereo torna al cinema dal 4 al 10 dicembre 2025 con una versione restaurata in 4K. Segnala novella2000.it

Mamma ho perso l’aereo torna al cinema per i suoi 35 anni: quando e dove vedere il film cult di Natale - Per festeggiare il 35esimo anniversario della sua uscita, Mamma ho perso l'aereo torna eccezionalmente al cinema dal 4 al 10 dicembre ... Da fanpage.it

Torna in sala “Mamma ho perso l’aereo” - Il Multisala Corso di Piacenza mette in programmazione "Mamma ho perso l'aereo", pellicola cult di ... Come scrive piacenzasera.it

Mamma, ho perso l'aereo: il film al cinema a Genova e in Liguria a 35 anni dall'uscita - Un classico delle feste natalizie, una c ommedia che ha fatto la storia, un appuntamento da condividere in famiglia: Mamma, ho perso l'aereo torna al cinema in 4K in occasione del suo 35esimo annivers ... Come scrive mentelocale.it

Mamma, ho perso l’aereo, di Chris Columbus - Torna al cinema il cult che ha trasformato Macaulay Culkin in una star. Da sentieriselvaggi.it

Mamma, ho perso l’aereo torna in sala per festeggiare i suoi 35 anni - Mamma, ho perso l’aereo– torna nelle sale italiane dal ... Da msn.com