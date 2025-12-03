Maltempo in Toscana | emesso un avviso di allerta meteo

Nuova fase di maltempo in arrivo su arcipelago e costa centro-sud della Toscana. Già nella giornata di oggi, mercoledì 3 dicembre, saranno possibili rovesci sulle isole, ma è da domani che i fenomeni tenderanno a intensificarsi.La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Maltempo, dicembre inizia con la pioggia in Toscana: 70-90 mm tra Lunigiana e Garfagnana - facebook.com Vai su Facebook

Forte maltempo in Toscana. Piogge intense su pisano, lucchese e Appennino. Superate le soglie idrometriche: Ozzeri (Lucca, Ripafratta) Ombrone (Pistoia Pontelungo) Attenzione a possibili allagamenti e esondazioni #meteoeradar #Toscana #maltem Vai su X

Maltempo, previsti temporali in Toscana il 4 dicembre - Già nella giornata di oggi, mercoledì 3 dicembre, saranno possibili rovesci sulle isole, ma è da domani che i fenomeni tenderanno a in ... Riporta ansa.it

Maltempo, piogge e temporali su costa Toscana lunedì 1 dicembre - La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un avviso che riguar ... controradio.it scrive

Allerta meteo per rischio allagamenti e temporali forti in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio il 1º dicembre - Allerta meteo gialla per l'inizio di dicembre: forti temporali e piogge su Emilia- Segnala virgilio.it

Meteo, allerta maltempo per temporali: le regioni a rischio. Le previsioni - Piogge a carattere sparso al Nordovest, più insistenti sulla Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia e Veneto occidentale. Scrive tg24.sky.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 dicembre: le regioni a rischio - Una nuova perturbazione sull'Italia porterà un deciso e repentino peggioramento del tempo, prima sulle regioni di nord ovest e poi al centro ... Scrive fanpage.it

Maltempo in Italia: Previsioni di Piogge e Neve con Allerta Gialla Attesa - Scopri le regioni più vulnerabili e preparati agli eventi climatici estremi. Secondo notizie.it