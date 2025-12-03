Maltempo in Toscana | codice giallo per pioggia e temporali giovedì 4 Le zone a rischio

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che sarà in vigore per l'intera giornata di domani

